ماذا تتضمن أجندة الجولة الجديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن اليوم؟

تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، بعد أيام من إعلان وقف جديد لإطلاق النار عقب انتهاكات إسرائيلية دامية هددت بتقويض المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

وصرح مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية بأن المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة ستشمل جلسات تتناول قضايا سياسية وعسكرية، في إطار سعي واشنطن للمضي قدما نحو "اتفاق شامل للسلام والأمن"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأوضح مسئول أمريكي أخر أن الولايات المتحدة أنشأت "آلية مراقبة" لوقف إطلاق النار. وتعد هذه الآلية جزءا من "خلية فض النزاع" التي أشار إليها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، والتي قال الوسيطين القطري والباكستاني إنها أُنشئت خلال المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا.

والجدير بالذكر أن إسرائيل لم تُذكر في البيانات المتعلقة بهذه الآلية، وليس من الواضح ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد وافق على الفكرة.

وأشار دي فانس للصحفيين، أمس الاثنين، إلى فترة من الهدوء على خطوط المواجهة في لبنان، قائلا إن الساعات الأربع والعشرين الماضية "ربما كانت الأكثر سلمية التي شهدناها في لبنان".

وأضاف أن الفرق اتخذت خطوات "لضمان عدم خروج الوضع عن السيطرة في المستقبل".

من جهته، أفاد مصدر إسرائيلي بأن تل أبيب تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من مناطق في جنوب لبنان كجزء من المحادثات.

وستشمل هذه الانسحابات سحب بعض القوات من مناطق صغيرة تقع خلف ما يُسمى بالخط الأصفر، الذي حدد الأراضي التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار السابق في أبريل الماضي.