قاليباف: لن نترك قضية لبنان حتى يحقق السيادة الوطنية على كامل أراضيه

أكد رئيس الوفد التفاوضي الايراني، محمد باقر قاليباف، أن السيادة الوطنية للبنان على كامل أراضيه، ستصل إلى نتيجة نهائية من خلال هذه المباحثات، ولن نترك هذا الملف حتى يتم التوصل إلى نتيجة.

وقال رئيس الوفد التفاوضي الايراني، محمد باقر قاليباف، في تصريح له مؤكدا على ضرورة العمل الدبلوماسي: مهما كان العمل العسكري ناجحا فلا نستطيع أن نرى مكاسب انتصاراته من دون الدبلوماسية،بحسب وكالة مهر للأنباء الإيرانية.

وأضاف: المفاوضات هي أسلوب من أساليب النضال وهي امتداد له.

وفيما يخص قضية لبنان، قال رئيس الوفد التفاوضي الايراني:" السيادة الوطنية للبنان على كامل أراضيه، ستصل إلى نتيجة نهائية إن شاء الله من خلال هذه المباحثات، ولن نترك هذا الملف حتى يتم التوصل إلى نتيجة".

كان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قد صرح بأن المحادثات مع قاليباف في سويسرا أرست "أساساً جيدا من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بنجاح".".

من ناحيتها أشارت إيران إلى تحقيق "تقدم كبير" في اتجاه وقف الحرب في لبنان واعتبرت ذلك أول اختبار حقيقي للمفاوضات.

وأُعلن ليل 14 يونيو عن اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، يتضمّن الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.