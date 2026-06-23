أعلن جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام الجزائر، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب الأردن، نظيره، الجزائر، في السادسة صباح اليوم، الثلاثاء، على ملعب سان فرانسيسكو، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب الأردن لمواجهة الجزائر على النحو التالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبد الله نصيب - حسام أبو الدهب - يزن العرب - إحسان حداد.

خط الوسط: نور الدين الروابدة - محمد أبو طه - نزار الرشدان.

خط الهجوم: علي علوان - التعمري - محمود المرضي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب الأردن في مباراة اليوم، كل من: نور بني عطية - عبد الله الفخري - محمد أبو حشيش - محمد أبو النادي - سليم عبيد - سعيد الروسان - سعيد بدوي - عامر جاموس - رجائي عياد - إبراهيم صادق - محمد أبو غوش - محمد الداود - محمد أبو زريق - عودة الفاخوري - علي العزايزة.