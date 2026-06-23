وفاة طفلين داخل سيارة عائلتهما وسط موجة حر شديدة بفرنسا

عُثر على جثتي طفلين صغيرين، أحدهما يبلغ من العمر عامين والآخر أربعة أعوام، داخل سيارة عائلتهما في بلدة كاربنتراس جنوب فرنسا اليوم الاثنين.

وقال مكتب المدعي العام المحلي إن النتائج الأولية تشير إلى أن الشقيقين حبسا نفسيهما عن طريق الخطأ داخل السيارة.

وعثرت والدة الأطفال عليهم في السيارة التي كانت متوقفة في ممر منزل العائلة. وحاولت خدمات الطوارئ إنعاش الأطفال لكنها لم تتمكن من إنقاذهم.

وفتحت النيابة العامة تحقيقا أوليا في جريمة القتل غير العمد. وأُمرت بإجراء تشريح للجثة لتحديد السبب الدقيق للوفاة وملابساتها.

وتلقّت الأم/ 33 عاما/، العلاج من جانب رجال الإطفاء لإصابتها بصدمة. وأفادت السلطات أن المحققين لم يتمكنوا في البداية من استجوابها بسبب حالتها. ولا يزال التحقيق جاريًا.

ووقعت المأساة في الوقت الذي تعاني فيه فرنسا من موجة حارة شديدة. ووصلت درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية في أجزاء من البلاد.

وفي كاربينتراس، ارتفعت درجة الحرارة إلى حوالي 39 درجة اليوم الاثنين، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية، ميتيو فرانس.

ولا تزال أجزاء كبيرة من فرنسا تحت أعلى مستوى من الإنذار بالحرارة باللون الأحمر، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر في الأيام المقبلة.