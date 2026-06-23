إستونيا: اكتشاف طائرة مسيرة محطمة تحتوي على عبوة ناسفة

أعلنت السلطات الإستونية اليوم الاثنين أنه تم العثور على طائرة مسيرة محملة بنحو خمسة كيلوجرامات من المتفجرات في جنوب شرق إستونيا.

ويعتقد أن الطائرة المسيرة دخلت المجال الجوي للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوائل يونيو الجاري.

وعثر أحد السكان المحليين على الطائرة المسيرة أثناء قص العشب الطويل في حقل ببلدية روج، بالقرب من الحدود مع لاتفيا وروسيا.

وقال هاريس بوسيب، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإستوني، لشبكة "اي ار ار" إنه تم العثور على حطام إضافي في شجرة قريبة، ويعتقد أن الطائرة المسيرة سقطت منها.

وقال بوسييب إن الطائرة المسيرة سقطت على الأرجح يوم 3 يونيو خلال هجوم أوكراني على أهداف في روسيا. وفي ذلك الوقت، اكتشفت أنظمة رادار الدفاع الجوي الإستونية أجساما جوية متعددة، مما دفع مقاتلات الناتو إلى الانطلاق.

ولكن بعد ذلك بوقت قصير، اختفت إشارة الطائرة المسيرة بالقرب من الموقع الذي تم العثور فيه على الحطام لاحقا.

وأفاد بوسيب بأنه تم الإبلاغ عن الاكتشاف في 10 يونيو، وبعد ذلك قام المحققون بفحص الموقع. وتم تطويق المنطقة، وقال المسؤولون إنه لا يوجد خطر على السكان.

وأضاف أن التأخر في الإبلاغ عن الحادث كان بسبب مناورة عسكرية واسعة النطاق كانت تجري في ذلك الوقت.

وتشترك إستونيا ولاتفيا وليتوانيا في الحدود مع روسيا أو حليفتها بيلاروس، وشهدت مؤخرا عدة توغلات لطائرات مسيرة مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وتبادل موسكو وكييف الهجمات بالطائرات المسيرة.

وخلال الهجمات ، دخلت عدة طائرات مسيرة أوكرانية ضلت طريقها المجال الجوي لدول البلطيق، وتحطمت في بعض الحالات.