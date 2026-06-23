رسالة خاصة وتحذير من ربيع ياسين لعمر مرموش مع منتخب مصر

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المواجهة المقبلة أمام منتخب إيران ستكون اختبارًا قويًا للفراعنة في كأس العالم 2026، مشددًا على ضرورة مواصلة الأداء المميز الذي ظهر به المنتخب خلال مباراتي بلجيكا ونيوزيلندا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وحسم التأهل بأفضل صورة.

وأوضح ياسين، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لم يشعر بالقلق خلال فترات تأخر المنتخب في المباريات الماضية، لثقته الكبيرة في شخصية اللاعبين وقدرتهم على العودة في النتيجة، مشيرًا إلى أن الروح القتالية التي يتمتع بها الفريق كانت أحد أبرز أسباب النجاح حتى الآن.

وأشاد بالدور الذي يلعبه المدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أن تمسكه ببعض العناصر ومنحها الثقة أثبت صحته مع مرور الوقت، بعدما نجح هؤلاء اللاعبون في تقديم مستويات قوية داخل الملعب والمساهمة في النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب.

ووجه ربيع ياسين رسالة خاصة إلى عمر مرموش، مطالبًا إياه بمزيد من التركيز خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب الكبير يجب أن يكون قادرًا على التألق مهما اختلف مركزه أو أدواره التكتيكية داخل الملعب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على مواصلة المشوار بنجاح، بشرط الحفاظ على التركيز والانضباط الفني في المواجهات المقبلة، وعلى رأسها اللقاء المرتقب أمام إيران.