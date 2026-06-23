زيدان ومحرز أساسيان في تشكيل الجزائر أمام الأردن بكأس العالم

أعلن فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم، أمام الأردن، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب الجزائر، نظيره، الأردن، في السادسة صباح اليوم، الثلاثاء، على ملعب سان فرانسيسكو، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر لمواجهة الأردن على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوكا زيدان

خط الدفاع: عيسى ماندي - ريان آيت نوري - رفيق بلغالي - رامي بنسبعيني.

خط الوسط: رامز زروقي - فارس شايبي - هشام بوداوي - إبراهيم مازا.

خط الهجوم: رياض محرز - أمين جويري.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب الجزائر في مباراة اليوم، كل من: ملفين ماستيل - أسامة بنبوت - أشرف عبادة - محمد أمين توجاي - زين الدين بلعيد - جاوين حجام - سمير شرقي - حسام عوار - نبيل بن طالب - ياسين التيطراوي - أنيس حاج - نذير بن بو علي - عادل بولبينا - فارس قدجيمس.