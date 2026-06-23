محادثات مرتقبة في بروكسل بين طالبان والاتحاد الأوروبي حول إعادة طالبي اللجوء الأفغان

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأنه من المتوقع أن يصل وفد من حركة طالبان الأفغانية إلى بروكسل، اليوم الثلاثاء، بعد حصوله على تأشيرة دخول ليوم واحد لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي حول إعادة طالبي اللجوء الأفغان المرفوضة طلباتهم إلى كابول.

ووجهت المفوضية الأوروبية الدعوة للمسئولين لإجراء هذه المحادثات في إطار جهودها للحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز عمليات الترحيل، على الرغم من عدم اعترافها الرسمي بحكومة طالبان في أفغانستان.

وقد لاقت مبادرة الاتحاد الأوروبي للتواصل مع سلطات طالبان معارضة شديدة، حيث حثت منظمات حقوقية المفوضية على الانسحاب من الاجتماع المزمع عقده.

وقالت متحدثة باسم وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفوت، حيث أصدرت بلجيكا تأشيرات الدخول بصفتها الدولة المضيفة للمؤسسات الأوروبية، إن التأشيرات الخمس المطلوبة مُنحت بعد ظهر أمس "بعد تقييم أمني".

وأوضحت أن هذه التأشيرات صالحة لبلجيكا فقط، وليست صالحة لمنطقة شنجن الأوسع نطاقا، كما أنها صالحة ليوم واحد فقط.

وبحسب الوكالة الفرنسية، يُعتقد أن الوفد سيسافر إلى بلجيكا ويعود منها عبر تركيا.