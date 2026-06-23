الرئيس الإيراني يصل باكستان اليوم

من المقرر أن يصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى باكستان اليوم الثلاثاء، في أعقاب المباحثات بين طهران وواشنطن في سويسرا، التي تمت بوساطة من جانب إسلام آباد.

وذكرت قناة جيو الباكستاية أن حبيب الله عباسي مدير العلاقات العامة بمكتب الرئيس الإيراني قال إن من بين أهداف الزيارة التعبير عن الامتنان " لجهود الوساطة التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بين إيران والولايات المتحدة".

وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية في وقت لاحق زيارة الرئيس الإيراني إلى إسلام آباد، حيث قالت إن وفدا رفيع المستوى سيصاحب بزشكيان في الزيارة.

وسيلتقى بزشكيان خلال الزيارة بالرئيس آصف على زارداري، كما سيجرى مباحثات مع رئيس الوزراء شهباز شريف.