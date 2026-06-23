رئيس مجلس النواب اللبناني يعزي أمير قطر بضحايا الانفجار في مصنع برزان

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الإثنين، إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، معزياً بضحايا الحادثة التي حصلت في مصنع في مدينة "رأس لفان" في قطر .

وأبرق بري لأمير دولة قطر " معزياً بضحايا الحادثة التي حصلت في مصنع "رأس لفان" في قطر"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس بري.

وقال بري في برقيته "باسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني نتقدم من سموكم ومن خلالكم للشعب القطري الشقيق ولذوي الضحايا الذين سقطوا جراء الحادثة الأليمة في مصنع "رأس لفان" بأحر التعازي والمواساة ، سائلين المولى العزيز القدير للضحايا الرحمة ، ولذويهم ولسموكم الصبر والسلوان ، وللجرحى الشفاء العاجل ، ولقطر الأمن والأمان والتقدم والاستقرار ".

كان رئيس الجمهورية اللبناني العماد جوزاف عون، قد أبرق اليوم الإثنين، إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، معزياً بضحايا الانفجار المؤسف الذي وقع في مصنع برزان. وأعرب عن تضامنه ووقوف لبنان إلى جانب دولة قطر.

وأبرق الرئيس عون "إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، معزياً بضحايا الانفجار المؤسف الذي وقع في مصنع برزان"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأعرب الرئيس عون " عن تضامنه ووقوف لبنان إلى جانب دولة قطر وشعبها الشقيق، في هذا المصاب الأليم".

وقال عون في برقيته " إني إذ أتوجّه إلى سموّكم بأصدق التعازي وأخلص مشاعر المواساة، فإنّني أشاطركم وشعب دولة قطر الشقيقة الألمَ الذي خلّفه هذا الحادث، سائلاً الله العليّ القدير أن يتغمّد المصابين برحمته وعنايته، وأن يوفّق فرق الإنقاذ والبحث في جهودها الحثيثة للكشف عن المفقودين، وأن يحفظ دولة قطر وقيادتها وشعبها من كل مكروه.

وأضاف " إنّ لبنان، الذي يجمعه بقطر الشقيقة أواصر الأخوّة العربية الصادقة والمودّة الراسخة، يقف اليوم إلى جانبكم في هذه المحنة، مشاركاً همومكم بروحٍ واحدة وقلبٍ واحد" .

وكان انفجاراً وقع يوم أمس الأحد في مصنع برزان في مدينة رأس لفان الصناعية في قطر، وأسفر عن وفاة 13 شخصاً وإصابة 66 آخرين بجروح.