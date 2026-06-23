مصادر لبنانية: الانسحاب التجريبي مناورة لإطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي

لم تظهر مؤشرات واضحة حول مصير طرح فكرة الانسحاب التجريبي للقوات الإسرائيلية من لبنان، أو نموذج المناطق التجريبية، رغم عدم معارضة الوفد السياسي اللبناني المفاوض المشروطة على مبدأ هذا النموذج.

ونقلت صحيفة "الديار" اللبنانية اليوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة قولها إن "الموافقة على مبدأ الانسحاب التجريبي بقيت مربوطة باستفسارات وملاحظات لم تأخذ طريقها للحسم. لا بل أن ما طرحه الجانب الإسرائيلي لم يكن سوى مناورة لتغطية إطالة احتلاله، والدفع بالمفاوضات والترتيبات الأمنية باتجاه خلق صدام بين الجيش اللبناني وحزب الله".

وتضيف المصادر أن "الانسحاب التجريبي من قرية أو بلدة، عدا عن المحاذير والمخاطر الناجمة عنه، يطيل أمد الاحتلال لفترة طويلة للغاية، ويقطع الطريق على العمل من أجل الإسراع في تحرير الجنوب".

وتبدأ اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين "إسرائيل" ولبنان بوساطة أمريكية في واشنطن ، وتجري على مسارين أمني وسياسي.