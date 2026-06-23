الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان

بدأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى باكستان، لمناقشة المساعي الدبلوماسية الجارية في أعقاب الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة.

وبحسب ما نشرته وكالة «فارس»، قال بزشكيان، قبل مغادرته إلى إسلام آباد، إن طهران تسعى إلى التنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم، في إطار القانون الدولي وضمان حقوق الشعب الإيراني.

وأشار إلى أن «التنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم يساهم في الحد من العديد من المشاكل في المنطقة، وسيكبح جماح المعتدين»، بحسب تعبيره.

وأمس، قال مدير عام العلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الإيرانية، حبيب عباسي، إن بزشكيان يجري زيارة إلى باكستان تستغرق يومًا واحدًا.

وأوضح أن الزيارة تستهدف بحث سبل توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وستركز على «متابعة المشاورات» بين طهران وإسلام آباد، فضلًا عن الإعراب عن تقدير طهران للوساطة الباكستانية بين إيران والولايات المتحدة.

وانتهت الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، التي توسطت فيها باكستان وقطر، والتي بدأت صباح أمس الأول، بعد نحو يوم ونصف.

وعُقدت المحادثات في سويسرا، ووفق الوسطاء، اتفق الطرفان على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يومًا.