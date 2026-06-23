دراسة: 45 مادة كيميائية على الأقل تتعرض لها المرأة أثناء فترة الحمل

كشفت دراسة علمية أن النساء الحوامل يتعرضن في العادة خلال الحياة اليومية لعشرات المواد الكيميائية التي تنطوي على آثار سلبية خلال فترة الحمل، مثل الولادة المبكرة وانخفاض وزن المولود.

وخلال التجربة التي أجراها فريق بحثي من كلية الصحة العامة بجامعة نورث كارولينا وكلية الطب بجامعة ستانفورد ومعهد وودز للأبحاث البيئية في الولايات المتحدة، قام الباحثون بتحليل عينات بول تخص أكثر من 5 آلاف امرأة انجبت خلال الفترة بين عامي 2000 و2021، وعقدوا مقارنة بين المواد الكيميائية التي عثروا عليها في هذه العينات وبين ظروف الحمل والولادة لهؤلاء النساء.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Jama Network Open أيضا، قام الباحثون أيضا بتحليل 113 مادة كيميائية شائعة في المواد الغذائية والمياه ومستحضرات العناية الشخصية والعطور وبعض المستلزمات المنزلية.

ووجد الباحثون 45 مادة كيميائية في كل عينة من عينات البول التي تم جمعها، بل ووصل عدد المواد الكيميائية في بعض العينات إلى 64 مادة، ومن بينها مادة الفثالات التي تستخدم لتقوية وزيادة مرونة المواد البلاستيكية، فضلا عن أنواع جديدة من الملدنات.

وأكد الباحثون أن بعض هذه المواد ترتبط بالولادة المبكرة وانخفاض وزن المولود، وأن العديد من المواد الجديدة، التي تستخدم حاليا بدلا من مواد أخرى سامة، ضارة بالصحة هي الأخرى.

وفي تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، ذكرت رئيسة فريق الدراسة أنه من الصعب تجنب التعرض لهذه الكيماويات لأنها تتواجد في كثير المنتجات التي نستخدمها في حياتنا اليومية. ودعا الباحثون الحكومات والشركات إلى بذل المزيد من الجهد للحد من هذه المواد الكيمياوية الضارة في منتجات الحياة اليومية، والسعى لاستخدام مواد جديدة لا تشكل خطورة على الصحة.