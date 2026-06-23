جنوب السودان تعلن إجراء أول انتخابات في ديسمبر بعد تأجيلات متكررة

حددت السلطات في جنوب السودان اليوم الاثنين يوم 22 ديسمبر موعدا لإجراء أول انتخابات عامة في البلاد منذ الاستقلال في عام 2011.

وقد تم تأجيل الانتخابات أكثر من مرة وسط الصراع المسلح المتكرر. وهناك أيضا نزاع سياسي طويل الأمد بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار، الذي تم إيقافه عن العمل كنائب أول لرئيس البلاد العام الماضي بعد أن واجه اتهامات بالخيانة.

وبينما تقول اللجنة الوطنية للانتخابات إن الاستعدادات للانتخابات جارية، تشير المعارضة وبعض المراقبين إلى وجود مشكلات قانونية وعقبات لوجستية.

وقالت جماعة مشار، المعروفة باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، إن الخلافات التي لم يتم حلها مع إدارة كير تجعل السعي لإجراء انتخابات أمرا خطيرا.

وقال ناثانيال بيرينو، القائم بأعمال رئيس المجموعة، في منشور على فيسبوك: "أي شخص يأتي لتسجيل الناخبين والقيام بحملة في المناطق التي تسيطر عليها (الحركة الشعبية لتحرير السودان- في المعارضة) القوية، سيكون أسير حرب". "تذكروا أن البلاد في حالة حر.”

وفي حين أنه من المتوقع أن يكون كير مرشحا للرئاسة في انتخابات ديسمبر المقبل، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مشار، الذي لا يزال يواجه اتهامات جنائية، سيتم السماح له بالترشح. وتقاتل قوات حكومة جنوب السودان قوات المعارضة منذ انهيار اتفاق السلام لعام 2018 قبل أكثر من عام. وبينما يستمر القتال في بعض المناطق النائية، يخضع مشار للإقامة الجبرية في العاصمة جوبا، ويظهر أحيانا في قفص للرد على اتهامات تقول جماعته إنها ذات دوافع سياسية.