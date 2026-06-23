الزيدي وأردغان يبحثان آليات تصدير النفط العراقي للأسواق الأوروبية عبر ميناء جيهان

بحث رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم الإثنين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تطوير آليات تصدير النفط الخام العراقي إلى الأسواق الأوروبية عبر ميناء جيهان علي البحر المتوسط.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن الزيدي أجرى اليوم مباحثات هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات في مقدمتها ملف تصدير النفط الخام العراقي عبر خط أنابيب كركوك-جيهان".

وأكد البيان أن الجانبين إتفقا على

" العمل المشترك من أجل تطوير آليات تصدير النفط العراقي إلى الأسواق الأوروبية".

كما بحث الجانبان ملف المياه، وأكدا أهمية استمرار الحوار والتنسيق للوصول إلى تفاهمات واتفاقات مشتركة تحقق مصالح البلدين، إلى جانب بحث توقيع اتفاقات ومذكرات تعاون في مجالات الغاز والزراعة، بما يعزز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين العراق وتركيا.

كما جرى خلال الاتصال تأكيد البلدين المشترك على أهمية مشروع طريق التنمية الحيوي، ودوره الاستراتيجي في تعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري بين البلدين والمنطقة، مع التأكيد على المضي بتنفيذه، لما يمثله من أهمية كبيرة للعراق وتركيا.

وحسب البيان جدد الرئيس التركي الدعوة لرئيس الحكومة العراقية إلى زيارة أنقرة، التي من المؤمل أن تكون نهاية شهر تموز/يوليو المقبل لبحث الملفات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لاسيما في ما يتعلق بالشروع في تنفيذ طريق التنمية.

ودعا الزيدي خلال الإتصال الهاتفي الشركات التركية للإستثمار في العراق، والإستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات وأهمية دور القطاع الخاص في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويخطط العراق لرفع معدلات تصدير النفط الخام من حقول كركوك الشمالية وإقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي وبانياس السوري إلى مستويات تتراوح بين 450 الف برميل يوميا إلى 770 الف برميل يوميا على مراحل لتعويض الخسائر من جراء إغلاق مضيق هرمز جنوبي البلاد.

كما تدرس الحكومتان العراقية والتركية مسودة اتفاقية لتنظيم حركة الصادرات النفطية عبر خط الأنابيب العراقية - التركية للسنوات المقبلة.