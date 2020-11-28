وصول حاملة طائرات نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية

وصلت حاملة الطائرات العاملة بالطاقة النووية التابعة للبحرية الأمريكية، إلى كوريا الجنوبية، وذلك قبل انطلاق مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين في البحر الشرقي للمرة الأولى منذ عام 2017.

وأفادت قناة الحرة الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن حاملة الطائرات النووية الأمريكية التي أطلق عليها أسم "يو إس إس رونالد ريجان" رست في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية، في إطار مساعي سيول وواشنطن تعزيز الأصول الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

وتأتي زيارة حاملة الطائرات بعد أشهر من تحذيرات المسؤولين الكوريين الجنوبيين والأمريكيين بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يستعد لإجراء تجربة نووية أخرى.

وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الذي تولى مهامه في شهر مايو الماضي، قد تعهد في وقت سابق بتكثيف المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة بعد سنوات من فشل الدبلوماسية مع كوريا الشمالية في عهد سلفه.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن "نشر حاملة الطائرات (يو إس إس رونالد ريجان) في بوسان يظهر قوة التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي".



