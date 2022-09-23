ما دور السعودية وتركيا في عملية تبادل الأسرى بين موسكو وكييف؟

ومن بين المفرج عنهم من قبل القوات المدعومة من روسيا في أوكرانيا خمسة بريطانيين. وهؤلاء الخمسة هم: آيدن أسلين، وجون هاردينغ، وديلان هيلي، وأندرو هيل، وشون بينر.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تروس، إن الأخبار أنهت "شهورا من الغموض والمعاناة بالنسبة لهم".

ولم تؤكد حكومة المملكة المتحدة العملية التي أدت إلى إطلاق سراح الرجلين.

ومن بين المطلق سراحهم المغربي، ابراهيم سعدون 21 عاماً، الذي حوكم إلى جانب اثنين من البريطانيين، هما آيدن أسلين وشون بينر، وأصدرت محكمة لا يعترف بها دولياً داخل ما يعرف بجمهورية دونيتسك الشعبية، حكما بإعدامهم.

وفي المقابل، أعادت أوكرانيا 55 مقاتلا روسيا، إلى جانب السياسي الأوكراني الشهير الموالي لروسيا، فيكتور ميدفيدتشوك، والذي كان يواجه اتهامات بالخيانة.

وميدفيدتشوك رجل أعمال أوكراني ثري وسياسي مؤيد لروسيا، حتى أن عرّاب ابنته هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في أوكرانيا ، شكر الرئيس زيلينسكي عبر تطبيق تلغرام كلا من تركيا والمملكة السعودية على دور كل منهما في تبادل أسرى الحرب الليلة الماضية.

وشكر كل من ساهم بالعملية لكنه خصّ بالشكر" رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، لقيادته هذه العملية حسب قوله

وأوضح أن القادة الخمسة المفرج عنهم سيبقون "في ظروف مريحة في تركيا حتى نهاية الحرب وسيكونون قادرين على رؤية عائلاتهم".