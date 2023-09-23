 مستوطنون يؤدون طقوسا وشعائر تلمودية في محيط المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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مستوطنون يؤدون طقوسا وشعائر تلمودية في محيط المسجد الأقصى

وكالات
نشر في: السبت 23 سبتمبر 2023 - 12:14 م | آخر تحديث: السبت 23 سبتمبر 2023 - 12:14 م

أدى مستوطنون، اليوم السبت، طقوسا وشعائر تلمودية، قرب بابي المجلس وحطة بمحيط المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، أدوا طقوسا تلمودية، ورقصات استفزازية أمام المصلين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

بالتزامن مع هذا، اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على رعاة الأغنام في قرية المغير، شرق رام الله.

وأفاد المواطن شحادة أبو عليا، بأن عددا من المستوطنين المسلحين، من مستوطنة «شيلو»، اعتدوا عليه، وعلى ابن عمه، بحماية قوات الاحتلال، أثناء رعيهم للأغنام في أرضهم.

وتتعرض المغير بشكل مستمر لاعتداءات المستوطنين.


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