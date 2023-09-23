 إنقاذ 100 عامل من غرق جزئي لباخرة نيلية في المنيا - بوابة الشروق
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إنقاذ 100 عامل من غرق جزئي لباخرة نيلية في المنيا

ماهر عبدالصبور
نشر في: السبت 23 سبتمبر 2023 - 1:44 م | آخر تحديث: السبت 23 سبتمبر 2023 - 1:44 م

تمكنت فرق الإنقاذ النهري والمسطحات المائية بالمنيا، من إنقاذ 100 عامل من الغرق داخل باخرة نيلية غرق نصفها بمجرى نهر النيل، قبيل كوبري النيل العلوي بمدينة المنيا بحوالي 150 مترا.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت بلاغا من شرطة المسطحات المائية بتعرض باخرة نيلية للتعطل والغرق.

وانتقلت شرطة المسطحات المائية، وفرق الإنقاذ النهري والقيادات الأمنية، حيث تبين من المعاينة والتحريات، أن الباخرة قادمة من القاهرة وليس عليها نزلاء، وتقل 100 عامل من العاملين بها، وتمكنوا من الخروج قبل غرقها، وتم التعامل مع الباخرة النيلية بكل حرص لخروجها بسلام.


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