وزير الخارجية: لا ننحاز لأي طرف في الصراع الروسي الأوكراني

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تحرص على عقد لقاءات مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن باعتبارها دول فاعلة ومؤثرة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، الجمعة، أن اجتماعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف (على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة) جاء في هذا الإطار، وحرصا على التواصل المستمر.

وأشار إلى أن اللقاء تناول أوجه العلاقات الثنائية المتشعبة والعميقة، كما تطرق إلى القضايا الدولية والإقليمية، مع تبادل وجهات النظر حولها.

وعبر عن تطلعات مصر لانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية قريبا، لافتا إلى عضوية مصر في لجنة الاتصال العربية ولجنة القادة الأفارقة، وأكَّد استمرار التواصل مع الأطراف دون انحياز لأي منهما.

وشدد على أن هذا الصراع ألقى بظلاله على الاستقرار الدولي وعلى الأوضاع الاقتصادية الدولية، مؤكدا أن مصلحة الجميع أن يتم الارتكان على مبادئ عدم اللجوء للقوة وحل النزاعات بالطرق السلمية.