روسيا: سقوط حطام صاروخ على الجزء الشمالي من خليج سيفاستوبول

كتب ميخائيل رازفوزجاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية المطلة على البحر الأسود، على حسابه على قناة "تليجرام" أن حطام صاروخ سقط على الجزء الشمالي من خليج "سيفاستوبول"، اليوم السبت.

وأضاف الحاكم "طبقا لمعلومات أولية، تم تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة سيفاستوبول. سقط حطام صاروخ، بالقرب من خليج سوخارنايا (في الجزء الشمالي من خليج سيفاستوبول الأكبر)"، حسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم السبت.

وتابع الحاكم أن خدمات الطوارئ توجهت إلى مكان الحادث.

وكانت قوات أوكرانية قد شنت هجوما صاروخيا أمس الجمعة على مقر أسطول البحر الأسود في مدينة "سيفاستوبول". وتهشمت نوافذ عشرة منازل بسبب موجة القصف. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

وفقد جندي واحد في الهجوم. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط خمسة صواريخ.