العراق يتوصل لاتفاق مع شركة أوكرانية لتطوير حقل عكاس الغازي

توصل العراق إلى اتفاق مع شركة أوكرانية لتطوير حقل عكاس الغازي في محافظة الأنبار، 120كم غربي بغداد.

ونقلت صحيفة "الصباح" الحكومية، اليوم السبت، عن وكيل وزارة النفط العراقية باسم خضير قوله إن "وزارة النفط ستعلن خلال الأيام القادمة عن إحالة عقد تطوير حقل عكاز الغازي غربي مدينة الرمادي إلى شركة أوكرانية بهدف زيادة استثمار الغاز الحر في البلاد والوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 400 مليون قدم مكعب باليوم".

وكانت شركة كو كاز الكورية، انسحبت من تطوير حقل عكاس الغازي بعد اجتياح تنظيم داعش لعدد من المحافظات العراقية منتصف عام 2014 ، وقررت الحكومة العراقية في مارس الماضي التوصل إلى تسوية مع الشركة الكورية لحل المشاكل التعاقدية مع وزارة النفط.

ويعد حقل عكاس الغازي من أكبر الحقول الغازية في العراق ويقع غربي مدينة الرمادي في محافظة الأنبار ويضم احتياطيا هائلا من الغاز الحر وتم اكتشافه مطلع ثمانينات القرن الماضي.