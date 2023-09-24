يوافق اليوم 23 سبتمبر الذكرى المئوية لميلاد أحد أهم رموز الصحافة المصرية، وأبرز مؤرخ وكاتب للتاريخ المعاصر، وهو الأستاذ محمد حسنين هيكل.

وأقيمت احتفالية بمئوية الكاتب الصحفي الراحل، محمد حسنين هيكل، مساء اليوم السبت، في المتحف القومي للحضارة المصرية.

• كُتب الأستاذ نتعلم منها الماضي ونقرأ الحاضر ونتوقع المستقبل

قدمت الإعلامية جاسمين طه زكي، الحفل، حيث رحبت في البداية بالمشاركين، وأشارت إلى كلمة هيكل "نتعلم لغة شعب من الشعوب لكي نستطيع أن نتكلم معه، لكن علينا أن نتعلم تاريخه إذا كنا نريد أن نفهم". ولفتت إلى أننا "من خلال قراءة كتب الأستاذ؛ نتعلم من خلالها الماضي ونقرأ الحاضر ونتوقع المستقبل".

• هيكل يستحق أكثر من هذا

بعدها، رحبت هدايت تيمور زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، بالمشاركين في الاحتفال، قائلة إن هيكل يستحق أكثر من هذا، مشيرة إلى الدور الكبير الذي قام به على مدار سنوات وتأثيره في الصحافة.

• هيكل لغة متفردة وذاكرة لا تعرف الوهن

ومن جانبه، أكد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، أن عطاء "هيكل"، مستمرا حتى بعد رحيل الجسد، قائلا: "علمنا هيكل أن نضع أساسا للتحرر في مهمتنا والتنوع بيننا"، مضيفا: "أقف اليوم بينكم في حضرة صاحب الحضور الأكبر في تاريخ الصحافة المصرية مهما اختلفت الرؤية والتقييمات حوله"، متابعا: "نقف في حضرة رجل مازال عطاءه ممتدا حتى بعد رحيل الجسد".

ولفت إلى قدرات هيكل الجبارة في الصحافة، مشيرا إلى قوة المصادر والقدرة على الوصول للمعلومات وتدقيقها وصياغة المادة الصحفية بلغة متفردة وذاكرة لا تعرف الوهن.

واستعرض محطات معرفته بـ"هيكل"، التي بدأت في صباه من خلال قراءة كتبه ثم في مجلة اليسار، فلقاءه خلال حوار معه لجريدة الدستور، ثم لقاء في الدورات التدريبية التي تجريها المؤسسة التي أسسها الأستاذ.

وتوقف أمام المحطة الخامسة وهي الثورة على الأستاذ، ولفت إلى لقاءه الأستاذ عقب اختياره رئيسا لتحرير جريدة البديل، وكان حينها أصغر رئيس تحرير، مشيرا إلى استدعاء هيكل له للقاؤه لمناقشته في رؤيته للصحافة، قائلا: "لم يتوقف عن التواصل مع الأجيال الجديدة".

وقال: "دار حديث ممتد عن رؤيتي ورؤيته للصحافة، ورغم إدراكي لاختلاف المدرسة الصحفية التي ينتمي لها هيكل عن المدرسة التي أنتمي إليها، إلا أنني أعتز وأقدره وأعترف بدور هيكل في الصحافة".

• إهداء أسرة هيكل وثائق عضويته في النقابة

ثم أهدى "البلشي"، 4 لوحات تاريخية لأسرة هيكل، تتضمن اللوحة الأولى الأهرام يوم ميلاد هيكل، أما الثانية فلوحة الأهرام يوم توليه رئاسة التحرير، واللوحة الثالثة والرابعة فهي وثائق عضوية الأستاذ في نقابة الصحفيين.

• الفائزون بجائزة هيكل للصحافة العربية 2023

وشهد الحفل الإعلان عن الفائزين بجائزة هيكل للصحافة العربية لعام 2023، وهي الجائزة التي تمنحها مؤسسة هيكل للصحافة العربية، للأعمال الفائزة كل عام.

وأعلنت هدايت تيمور زوجة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، فوز الصحفيين أحمد رجب وعبدالله أبو ضيف بجائزة هيكل للصحافة العربية لعام 2023.

وأشارت إلى فوز الصحفي أحمد رجب، عن تجربته الرائدة في تحليل جريمة مقتل الأنبا أبافنيوس وتقديمه في قالب صحفي مميز. أما الصحفي عبدالله أبوضيف فاز بالجائزة لتميزه في تغطية صحفية مميزة قي الملفات المحلية والعربية خاصة البيئة والتغير المناخي والصحة العامة.

وأوضحت أن إجمالى عدد الفائزين بجوائز المؤسسة بلغ 16 فائزا وفائزة من أصحاب المواهب المتميزة من شباب الصحفيين، ثم سلمت الجوائز للفائزين.

• فيلم تسجيلي احتفالا بمئوية هيكل

وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي احتفالا بمئوية هيكل، تضمن أبرز الأحداث التي عاصرها مثل حرب اليمن وحريق القاهرة وثورة يوليو ونكسة ٦٧ وحرب الاستنزاف وثورة يناير، وانتخاب محمد مرسي رئيسا ثم الثورة عليه في يونيو ٢٠١٣، وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

• سياسيون وإعلاميون يجتمعون في حب هيكل

وشارك في حفل المئوية زوجة هيكل هدايت تيمور، وأبناءه حسن وأحمد وعلي، وأحفاده، كما شارك العشرات من تلاميذ الأستاذ ومحبيه في الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاده.

وحضر الحفل عدد من الشخصيات العامة، منهم رئيس الجمهورية السابق، عدلي منصور، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، محمد فائق، والدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، ومؤسس حزب الكرامة حمدين صباحي، ووزير الثقافة الأسبق عماد أبو غازي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق زياد بهاء الدين، والطبيب والسياسي محمد أبو الغار، وأستاذ العلوم السياسية علي الدين هلال، ووزير الصناعة الأسبق منير فخري عبدالنور، ورئيس حزب الوفد الأسبق، محمود أباظة.

بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة دار الشروق إبراهيم المعلم، وأميرة أبو المجد، والعضو المنتدب لجريدة الشروق، شريف المعلم، ونقيب الصحفيين، خالد البلشي، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي أيمن الصياد، والإعلامي شريف عامر، والكاتب الصحفي عبداللطيف المناوي، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، ورئيس مجلس إدارة اليوم السابع، أكرم القصاص، ورئيس تحرير جريدة الشروق، عماد الدين حسين، والكاتب الصحفي، عمرو خفاجي، والكاتب الصحفي، حسن المستكاوي، ونقيب الصحفيين الأسبق، يحيى قلاش، والإعلامية لميس الحديدي، ووكيل نقابة الصحفيين، هشام يونس، وسكرتير عام نقابة الصحفيين، جمال عبدالرحيم، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، حسين الزناتي، ووكيل لجنة نقابة الصحفيين، محمود كامل.

• رئيس مجلس إدارة صحيفة صنداي تايمز يشارك في الحفل

كما شارك رئيس مجلس إدارة صحفية "صنداي تايمز" و"التايمز"، جون ويثرو، في الاحتفالية، مؤكدا أهمية دور "هيكل" في الصحافة وتأثيره الكبير فيها، معربا عن سعادته بمشاركته في مئوية الأستاذ، لافتا إلى أهمية الاحتفاء بالحياة الرائعة لمحمد حسنين هيكل

وأوضح دور هيكل وتأثيره في الصحافة الغربية ومساعدة الغرب في فهم أكبر وأعمق لمصر والشرق الأوسط، مستعرضا أهم المحطات الصحفية التي مر بها "هيكل" على مدار تاريخه الحافل سواء في مصر أو المنطقة العربية أو العالم.