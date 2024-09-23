الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تصعيد الوضع في لبنان

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، إن الأمين العام يشعر بالقلق إزاء تصعيد الوضع في لبنان وبقلق بالغ إزاء العدد الكبير من القتلى والمصابين المدنيين الذي أعلنته السلطات اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن أكثر من 270 شخصا لقوا حتفهم جراء الغارات الجوية الإسرائيلية في أنحاء البلاد.

من جانبه، أعلن وزير التربية اللبناني عباس الحلبي، تعطيل المدارس والجامعات غدا الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى أن الجيش سيشن قريبا هجمات في عمق منطقة البقاع شرق لبنان، بعد أن نفذ أكثر من 300 غارة على الجنوب منذ الصباح.

بدورها، قررت السلطات اللبنانية فتح المؤسسات التعليمية لإيواء النازحين جراء أعنف قصف إسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023