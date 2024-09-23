صحة غزة: 24 شهيدا و60 إصابة جراء العدوان خلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، المستمر لليوم الـ353 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 24 شهيدًا و60 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفًا و455 شهيدًا، و95 ألفًا و878 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقبل قليل، استُشهد طفل وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف طائرات مسيرة «كواد كابتر» تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في بلدة خزاعة شرق خان يونس.

وكان خمسة مواطنين بينهم أطفال قد استُشهدوا وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم، في قصف للاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، إثر قصف للاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.