 القبض على شخص قاد سيارته داخل مياه البحر في دهب - بوابة الشروق
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القبض على شخص قاد سيارته داخل مياه البحر في دهب

رضا الحصري
نشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 12:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 1:20 ص

نزل شخص بسيارته الخاصة داخل مياه البحر في منطقة البلو هول بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وكاد أن يغرق داخل السيارة.

وعلى الفور، تم إبلاغ الجهات الأمنية التي قامت بدورها بإنقاذه واستخراج السيارة، وألقت قوات الأمن القبض عليه. وتبين أنه كان في حالة سُكر تام.

وقال منصور أحمد، غواص وأحد شهود العيان، إنه شاهد الشخص يسير بسيارته قريبًا جدًا من مياه البحر على الشاطئ عند مدخل منطقة البلو هول، وفجأة دخل بالسيارة داخل عمق المياه وهو بداخلها، وحاول الرجوع بها ولكنه لم يستطع، وعلى الفور تدخلت جهات الإنقاذ، وتم إنقاذه واستخراج السيارة.

وأوضح «منصور» أنه كان يردد خلال قيادته للسيارة داخل المياه أنه يريد غسلها، مشيرًا إلى أنه حاول الفرار من قوات الأمن لكنه لم يستطع.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائح، بعد أن تبين بالفعل أنه كان في حالة سُكر تام.

 

 


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