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استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، بعد ارتفاعات بما يتراوح بين 4 و6 قروش خلال تعاملات أمس.

وثبت سعر العملة فى بداية تعاملات البنك الأهلى المصرى، بنك مصر مسجلا 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية فى كل من البنك التجارى الدولى، وبنك الإسكندرية، والمصرف المتحد، عند 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الخضراء في تعاملات مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس، وبنك الاستثمار العربي نحو 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول سجل 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

وفى 6 مارس الماضى، قرر البنك المركزي توحيد سعر الصرف خلال اجتماع استثاني ورفع أسعار الفائدة 6%، مما ساهم فى توحيد سعر الصرف في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وإغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي"، وخفض قيمة الجنيه المصري حينها إلى مستوى 49 جنيها للدولار، مقابل 30.85 جنيه.

وأكد البنك المركزى التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزى بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.