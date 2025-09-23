الطابع الفرعوني يزين احتفالية جامعة عين شمس بالعام الجامعي الجديد تزامنًا مع اليوبيل الماسي

استقبلت جامعة عين شمس العام الجامعي الجديد في تقليد سنوي نظمه قطاع التعليم والطلاب، وجاءت احتفالية هذا العام بطابع فرعوني مميز تزامنًا مع احتفالات الجامعة باليوبيل الماسي.

أقيم المهرجان تحت إشراف الدكتور إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، بالتعاون مع محمد الجمال، رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة، وبمشاركة أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة.

شهد المهرجان عروضًا متنوعة قدمها قطاع التعليم والطلاب بالتنسيق مع اتحاد طلاب الجامعة بجميع لجانه، حيث قدمت إدارة الأسر والاتحادات الطلابية تعريفًا للطلاب بالأنشطة المختلفة وسبل المشاركة فيها.

وتضمنت الفعاليات الثقافية والفنية حفل كورال أون، ومعرضًا للفنون التشكيلية، وورشًا لتعليم الرسم والنحت، إلى جانب فقرات استعراضية لمنتخب الجامعة للفنون الشعبية. كما نظمت إدارة النشاط الثقافي معرضًا مجانيًا للكتاب مع توزيع مطبوعات متنوعة على الطلاب، فضلًا عن مسابقات في القرآن الكريم والأحاديث النبوية والشعر والتأليف المسرحي وغيرها من الأنشطة الأدبية.

وفي الجانب العلمي والتكنولوجي، شملت الفعاليات ورشًا للصناعات الصغيرة والكيماوية، وتصميم لوحة تعمل بالطاقة الشمسية لشحن الهواتف، وصناعة العطور، وورشة لتشريح وتحنيط بعض الحشرات، بالإضافة إلى عرض نماذج لاختراعات وأجهزة مبتكرة من إنتاج طلاب الجامعة، وعرض لتجارب الواقع الافتراضي من تصميمهم.

أما على الصعيد الرياضي والاجتماعي، فقد أقيمت مسابقات رياضية وإلكترونية وترفيهية بالحرم الجامعي، مع فعاليات مخصصة لطلاب ذوي الهمم، بجانب مسابقات في الشطرنج والمعلومات العامة، فيما قدم صندوق التكافل الاجتماعي المركزي تعريفًا بخدماته وإجراءات الاستفادة منها.

كما نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة ورشًا فنية وتعليمية متنوعة، إلى جانب معرض فني من إنتاج لجنة الجوالة، وفقرات سمر وألعاب كشفية، إضافة إلى تدريب طلاب ذوي الهمم على بعض الحرف اليدوية.

وعكست الفعاليات حرص جامعة عين شمس على تقديم أنشطة متكاملة تجمع بين الثقافة والفنون والرياضة والعلم، بما يسهم في إثراء الحياة الجامعية وتنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم على مدار العام الدراسي.