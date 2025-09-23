أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوجلو، عن التوصل إلى اتفاق لدعم بلاده استكمال 30 كيلومتراً ناقصاً من خط سكة الحجاز التاريخي في سوريا.

وفي بيان، الثلاثاء، أشار أورال أوجلو إلى الجهود المبذولة لإعادة إحياء خط الحجاز الحديدي التاريخي من خلال تعاون بين تركيا وسوريا والأردن.

ولفت إلى أن الخطوة الأولى لإحياء الخط التاريخي قد اتُّخذت، إلى جانب قرارات مهمة في إطار الاجتماع الفني لوزراء النقل في تركيا وسوريا والأردن الذي عُقد في عمّان في 11 سبتمبر الجاري.

وأضاف: "بدعم من تركيا، تم التوصل إلى اتفاق لاستكمال 30 كيلومتراً ناقصاً من البنية الفوقية المتبقية من خط سكة حديد الحجاز في سوريا".

وأردف: "سيبحث الجانب الأردني الإمكانيات الفنية لصيانة وإصلاح وتشغيل القاطرات، وسيدرس إمكانية تشغيل قاطراته الخاصة بخط سكة الحجاز حتى دمشق".

وأشار أورال أوجلو إلى أن من أهم نتائج الاجتماع الثلاثي استئناف النقل البري بين تركيا والأردن عبر سوريا بعد انقطاع دام 13 عاماً (جراء الحرب في سوريا).

وذكر أنه طرح خلال الاجتماع مسألة ممرات النقل التي ستزيد من ربط تركيا بالبحر الأحمر عبر ميناء العقبة، وإجراء دراسات فنية مشتركة لتحسين وصول سوريا والأردن إلى ممرات النقل الدولية عبر تركيا.

ويُعتبر خط الحجاز الحديدي سكة حديد تاريخية بناها العثمانيون أوائل القرن العشرين، وكان الهدف منها ربط دمشق بالمدينة المنورة، مروراً بعدد من المدن والبلدات في سوريا والأردن والسعودية، لتسهيل سفر الحجاج إلى الحجاز.

وتبلورت فكرة هذا الخط عام 1900، وبدأت أعمال تشييده في سبتمبر من العام نفسه بأمر من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، قبل أن تنتهي الأعمال به عام 1908.

ولغاية اليوم، لا يزال الخط عاملاً في الأراضي الأردنية، بينما تعطلت رحلاته إلى سوريا نتيجة الأحداث التي مرت بالجارة الشمالية إبان فترة الثورة ضد النظام السابق.