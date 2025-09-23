أمين عام الجامعة العربية يطالب بإجراءات عقابية صارمة ضد إسرائيل

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن آلة الحرب الإسرائيلية لا يمكن وقفها بالمناشدات وحدها، لافتًا إلى تجرد قادة الاحتلال - الذين عسكرتهم أوهام العنصرية وضلالات التطرف الديني والقومي - من كل معاني الإنسانية والأخلاق.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وأضاف: «المطلوب اليوم إجراءات عقابية صارمة ترسل الرسالة الصحيحة بأن العالم اليوم لا يقبل أن تكون الإبادة الجماعية جزءًا من قاموسه».

وأعرب عن أسفه الشديد لـ«عجز المجلس مرة بعد مرة، وآخرها منذ أيام، في وضع حد لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، والتي فقدت اليوم المنطق العسكري، إن كان لها في أي وقت مثل هذا المنطق».

ونوه أن «استخدام طرف دائم العضوية لحق الفيتو للمرة السادسة لمنع خروج أو إصدار قرار بوقف فوري للحرب، بمثابة تشجيع لقادة الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب الجرائم والفظائع لأجل غير معلوم».