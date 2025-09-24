فاديفول يشيد بعلاقة ميرتس بترامب ويتبنى موقفا متوازنا تجاه انتقادات الرئيس الأمريكي للأمم المتحدة

قدّم وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، يوم الثلاثاء، ردا متوازنا على الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمم المتحدة خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي تصريحات لاتحاد هيئات البث العام في ألمانيا حول الخطاب، وصف فاديفول كلمة ترامب بأنها "مفصلة"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي يتعامل بجدية مع أعمال الجمعية العامة ويعتبرها مهمة.

وبصورة عامة، قال فاديفول إنه خرج بانطباع إيجابي، موضحا: "إنه يريد تحقيق شيء ما مع الأمم المتحدة ومن خلالها، وهذا أمر جيد"، مضيفا أن وجود خلافات في الرأي ليس بالأمر الجديد.

كما رحب فاديفول بإشادة ترامب بسياسات المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن الهجرة والطاقة، واعتبر أن العلاقة الجيدة بين الرئيس الأمريكي والمستشار "أنباء ممتازة بالنسبة لألمانيا والحكومة".

وأشار الوزير إلى أن ميرتس طوّر علاقة شخصية مع ترامب يوظفها لصالح أوروبا وألمانيا وأوكرانيا، مضيفا: "إنه لا يكرر ما يقوله ترامب، بل يوضح بجلاء موقفه – موقفنا الأوروبي – إلى جانب أوكرانيا. وهذا ما أثار إعجاب الرئيس الأمريكي".

وشدد فاديفول على أن الأهم بالنسبة لألمانيا ولعلاقاتها مع الولايات المتحدة "أن يتم الاستماع إلينا، وأن نتمكن من عرض وجهات نظرنا والعمل على قدم المساواة".

وكان ترامب قد استغل خطابه الذي استمر نحو ساعة في اليوم الأول من المناقشة العامة للجمعية العامة، أمام أكثر من 140 من قادة ورؤساء حكومات العالم في نيويورك، لمهاجمة الأمم المتحدة معتبرا أنها فشلت في حل المشكلات التي أنشئت من أجلها.