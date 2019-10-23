الأمم المتحدة تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين

دعت المفوضية العليا لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، التابعتين للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومتضافرة من أجل اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين.

وذكر بيان مشترك صادر عن المنظمتين اليوم/الأربعاء، أن الأزمة في فنزويلا أدت إلى واحدة من أخطر أزمات النزوح في العالم والأكبر في تاريخ المنطقة الحديث حيث إن ما يقرب من 80 % من 4.5 مليون فنزويلي غادروا بلادهم وبقوا في أمريكا اللاتينية أو منطقة البحر الكاريبي.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي والمنظمتين الأمميتين سوف ينظمون مؤتمرا دوليا رفيع المستوى في 28 و 29 أكتوبر في بروكسل للتضامن مع اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين.

ولفت البيان إلى أنه رغم ذلك إلا أن قدرة وموارد السلطات الوطنية والمجتمعات المضيفة تصل إلى نقطة الانهيار وأن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الدولي لدعم اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين.

ونوه البيان المشترك بأن المؤتمر الذي سينظم الأسبوع القادم والذي يجمع بين الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية فضلا عن الحكومات المانحة يهدف إلى زيادة الوعى بالأزمة وإعادة تأكيد الالتزامات العالمية تجاه البلدان والمجتمعات المضيفة وتقييم أفضل الممارسات والإنجازات وتأكيد الدعم الدولي للاستجابة الإقليمية المنسقة والدعوة إلى مزيد من التعاون التقني والمالي الدولي مع المنطقة.