استطلاع: حزب ميركل في المركز الثالث بعد اليسار والبديل بولاية تورينجن

كشفت نتائج استطلاع أجري في ولاية تورينجن شرقي ألمانيا، مجئ حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في المركز الثالث بعد حزبي اليسار والبديل من أجل ألمانيا، في قائمة أقوى الأحزاب في الولاية الواقعة شرقي البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الولاية ستشهد يوم الأحد المقبل انتخابات لاختيار برلمان جديد.

وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (سيفي) لأبحاث الرأي لصالح مجلة "دير شبيجل" ونُشِرَتْ اليوم الأربعاء، حصول حزب اليسار الحاكم في الولاية على 2ر30% تلاه البديل بـ2ر23% ثم الحزب المسيحي بـ9ر22%.

وتراجعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم على المستوى الاتحادي إلى أقل من 10% حيث على 2ر8% وكذلك الخضر على 4ر7% والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) على 5%.

وفي حال أسفرت انتخابات الأحد المقبل عن نفس هذه النسب، فإن تشكيل الحكومة في تورينجن سيكون عملية معقدة.

ويحكم الولاية في الوقت الراهن ائتلاف يتكون من اليسار والاشتراكيين والخضر، وفي تحققت نفس نتائج الاستطلاع، سيفقد هذا الائتلاف الأغلبية، وكذلك الحال بالنسبة لائتلاف يتكون من المسيحيين والاشتراكيين والخضر، أو لائتلاف رباعي يضم الحزب المسيحي والاشتراكي والخضر والليبرالي.

كانت استطلاعات سابقة أوضحت صعوبة استمرار الائتلاف الحالي.

وكان استطلاع سابق للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف) كشف عن احتدام التنافس بين اليسار (حصل على 27%) والحزب المسيحي (حصل على 26%).