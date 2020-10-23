إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة

شنت إسرائيل غارات جوية على قطاع غزة فجر الجمعة بعد إطلاق صاروخين من القطاع على جنوب أراضيها في ظل استمرار حدة التوتر المتقطع.

وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بعدد من الصواريخ موقع تدريب لجماعات مسلحة وأرضا زراعية في وسط وجنوب قطاع غزة ما خلف أضرارا مادية دون وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف موقعا لإنتاج وسائل قتالية وبنى تحت الأرض تابعة لحركة حماس وذلك ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من القطاع على مدينة عسقلان الليلة الماضية.

واعترضت منظومة القبة الحديدية إحدى القذيفتين فيما سقطت الأخرى في الخلاء فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاقهما.

ويشهد قطاع غزة توترا متقطعا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لأسباب مختلفة أبرزها المطالبة بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

وهددت حركة الجهاد مؤخرا بإطلاق قذائف على إسرائيل ردا على رفضها الاستجابة لمطالب الأسير الفلسطيني في سجونها ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 90 يوما للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري.

وعبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير الأخرس وقالت إنه من منظور طبي يدخل "مرحلة حرجة".