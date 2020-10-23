وزير خارجية ألمانيا السابق: المناظرة بين ترامب وبايدن كانت عودة للتحضر

وصف وزير الخارجية الألماني السابق، زيجمار جابريل، مسار المناظرة التليفزيونية التي جرت مساء أمس الخميس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن بأنها "عودة للتحضر".

وقال جابريل، الذي يترأس حاليا جمعية "جسر الأطلسي" الألمانية-الأمريكية، في تصريحات للقناة الثانية بالتليفزيون الألماني "زد دي إف": "لقد كان الأمر في النهاية مناقشة طبيعية"، مضيفا في المقابل أنه لا يعتقد أنها أدت إلى تغيير رأي الناخبين.

وذكر جابريل أن إعادة انتخاب ترامب تعني أن أوروبا "ستستمر في بؤرة الخصومة" بالنسبة لواشنطن، وأضاف: "إنه يريد تقسيم الاتحاد الأوروبي، لقد كان مساهما كبيرا في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيتعرض لمزيد من التقويض، كما أن الولايات المتحدة لن تلتزم بالاتفاقيات الدولية.

وأوضح أن ترامب يتبع فكرة "الكبار في العالم يعقدون الصفقات، وعلى الباقين أن يحذوا حذوهم"، مضيفا أن الصين وروسيا تتصوران أيضا عالما مقسما لمناطق نفوذ، مؤكدا أن هذا يضر بشدة بالسيادة الألمانية.

وتوقع جابريل أنه حتى لو فاز بايدن في الانتخابات، ستكون هناك صراعات مع أوروبا لأن المصالح ووجهات النظر قد تغيرت، وأوضح أنه سيكون لأوروبا مسؤولية أكبر في الشرق الأوسط، "لأن الأمريكيين ينسحبون من هناك"، مشيرا في المقابل إلى أن بايدن يعرف مدى أهمية الشراكات بالنسبة للولايات المتحدة وسيعرض شراكات جديدة، موضحا في إشارة إلى الصين وروسيا أن هذا يعطي العالم الديمقراطي الفرصة لـ "موازنة ثقل القوى في العالم".

وتأسست جمعية "جسر الأطلسي" في عام 1952، وقد حددت لنفسها هدفا يتمثل في تعميق التعاون بين ألمانيا وأوروبا والولايات المتحدة، ويعمل فيها حوالي 500 ممثل من رجال الأعمال والسياسة، فضلا عن العلوم والإعلام.