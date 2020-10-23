وفاة قاضي التحقيق الشهير المستشار ثروت حماد

توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم المستشار ثروت حماد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والذي بزغ اسمه في أعقاب ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو كقاضي للتحقيق في مئات القضايا الهامة كقضية إهانة القضاة وفساد الأهرام.

تاريخ "حماد" حافل بمئات القرارات الهامة كقاضي تحقيق في العديد من القضايا التي أبرزها على الإطلاق قضية إهانة القضاة التي أحال على أثرها الرئيس الأسبق محمد مرسي و19 آخرين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت ضدهم أحكاماً بالإدانة.

كما اختير "حماد" في وقت سابق من قبل وزير العدل الأسبق للتحقيق فى قضية أحداث ماسبيرو مع 27 متهما.

ثم ظهر مرة فى التحقيق فى 1164 بلاغاً قدمت ضد مقدمى برامج «التوك شو»من قبل عدد من القضاة بتهمة إهانة السلطة القضاة، إلى أن وقع الاختيار عليه ليتولى التحقيق فى بلاغات قتل المتظاهرين، المقدمة من 24 أسرة مسيحية وحركة 6 أبريل فى أحداث ماسبيرو والعباسية وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء.