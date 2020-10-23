صحة الشرقية: غلق 21 منشآة وإعدام طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي



شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بمراكز ومدن أولاد صقر ومشتول السوق وفاقوس، حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية.

وأشار بيان صادر عن المديرية، اليوم الجمعة، إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط وغلق 21 منشأة غذائية؛ لإدارتها بدون تراخيص، منها 15 منشأة بمركز ومدينة فاقوس، و6 منشآت بمشتول السوق.

وتم إعدام 964 كيلو أغذية مختلفة، عبارة عن خضروات وحلوى المولد النبوي وأسماك وبوظة ومخللات؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما تم ضبط كميات أخرى وسحب 101 عينة وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحررت عن ذلك 49 محضر بجُنح صحية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين.