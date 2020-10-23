مصدر سوداني: الخرطوم وتل أبيب توصلتا لاتفاق مبدئي لتطبيع العلاقات

صرح مصدر سوداني رفيع المستوى، بأن السودان وإسرائيل، توصلتا بوساطة أمريكية إلى اتفاق مبدئي لتطبيع العلاقات بين البلدين، بعد ماراثون مفاوضات في مدن عربية وغربية، آخرها كان في أبوظبي في سبتمبر الماضي.

وقال المصدر، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في تصريحات للشرق الأوسط، اليوم الجمعة، إن اجتماعاً مع وفد إسرائيلي-أمريكي رفيع، عقد في الخرطوم أول أمس الأربعاء، وتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، واتفاق كامل على وقف الأعمال العدائية بين الخرطوم وتل أبيب، وذلك استكمالاً لمفاوضات سابقة جرت مع الوفد نفسه الذي حضر للخرطوم، وتناول دور السودان في السلام العربي- الإسرائيلي.

وأضاف المصدر أن الوفد الإسرائيلي-الأمريكي، وصل إلى الخرطوم يوم الأربعاء قادماً من تل أبيب، وهم نفس أعضاء الوفد الذي التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في أبوظبي يوم 21 سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن الوفد عقد اجتماعات سرية مع وفد التفاوض السوداني، بحضور البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية في تل أبيب، قولها أن الوفد الإسرائيلي-الأمريكي أجرى محادثاته في السودان حول صفقة واسعة تشمل شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب وتخصيص مساعدات مالية أمريكية للسودان وتحرير الأموال السودانية المحتجزة في الولايات المتحدة، وإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية كشفت أمس الخميس، نقلا عن مسؤولين مطلعين، عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان الرسمي عن إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين السودان وإسرائيل، لافتة إلى أنه يُعتقد أن هذه الخطوة مرتبطة بالقرار الأمريكي الأخير بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.