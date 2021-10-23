تحذيرات بريطانية من «شتاء من الفوضى» بسبب انتشار كورونا

حذر قادة نقابيون بريطانيون يمثلون 3 ملايين عامل في الخطوط الأمامية من أن الحكومة البريطانية تخاطر بـ"شتاء آخر من الفوضى" إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بما في ذلك ارتداء الأقنعة الإلزامي في المتاجر ووسائل النقل العام.

وفي بيان مشترك، هاجمت النقابات العمالية بما في ذلك "نقابة عمال المتاجر والتوزيع والعمال المتحالفين"، و"Unison" (أكبر نقابة عمالية في بريطانيا)، واتحاد "يونايت يونين"، و"الجمعية المتحدة لمهندسي السيارات ورجال الإطفاء"، نهج الحكومة واتهمتها بعدم التدخل في إدارة الوباء، بعدما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الوقت لم يحن بعد لفرض قيود جديدة، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال قادة النقابات، في البيان الذى وقعته أيضا الأمين العام لمؤتمر نقابات العاملين فرانسيس اوجرادي: "نريد جميعا هزيمة كوفيد-19، مرة واحدة وتجنب المزيد من عمليات الإغلاق"، مضيفا: "من دون اتخاذ إجراءات حاسمة الآن، فإننا نجازف بالدخول في شتاء آخر من الفوضى".

وأظهرت الأرقام الرسمية أن واحدا من كل 55 شخصا في بريطانيا كان مصابا بكورونا، في الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر الجارى، وهو مستوى شوهد آخر مرة في منتصف يناير الماضي.

ويعمل أعضاء النقابات في قطاعات التجزئة والنقل والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات حيث يكون العمل من المنزل شبه مستحيل.

وأضافوا: "مع إبلاغ السلطات الصحية بمئات حالات تفشي مرض كوفيد في أماكن العمل كل أسبوع، فإن الأحداث تشبه إلى حد كبير الشتاء الماضي".

وتابعوا: "يجب على الحكومة التحرك الآن للحد من انتشار الوباء". موضحين أن "عدم القيام بذلك سيعرض الصحة العامة وخدمات الخطوط الأمامية والاقتصاد للخطر".