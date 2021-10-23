يفتتح قصر الفنون التابع لقطاع الفنون التشكيلية، فعاليات «الصالون الأول للفن المعاصر»، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر المقبل، بمقر قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

وأكدت الصفحة الرسمية لقصر الفنون عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، على الحفاظ والالتزام بالتعليمات الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بخصوص حضور الصالون، مشددة على تجنب التجمعات داخل قاعات العرض.

يشار إلى أن قطاع الفنون التشكيلية، يتبع وزارة الثقافة المصرية، ويقوم برعاية الفنون التشكيلية من خلال تنظيم المعارض القومية والدولية والإشراف على المتاحف الفنية والقومية - وما تحويه من كنوز وروائع سواء كانت إبداعات لفنانين مصريين أو عالميين أومقتنيات خاصة بأبرز رموز وأعلام الفكر والثقافة والسياسة - بالإضافة إلى اضطلاعه بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية وورش العمل الفنية.

كما يقدم القطاع للحياة الفنية والثقافية وللمجتمع، مواسم ثقافية حافلة بشتى أنواع الثقافة والتي تلائم حاجة الجمهور على اختلاف شرائحه من ندوات ثقافية متنوعة (أدبية، سياسية، دينية) وأمسيات شعرية وعروض مسرحية وحفلات موسيقية وحلقات نقاشية وورش عمل فنية للأطفال والطلائع وذوي الاحتياجات الخاصة.

جدير بالذكر أن قصر الفنون، يمثل دعامة أساسية فى بنية المراكز الثقافية والفنية من خلال تعدد نشاطاته الفنية والثقافية، وقد افتتح قصر الفنون رسمياً فى فبراير 1998، ويتكون مبنى قصر الفنون من أربعة طوابق ويضم القصر مجموعة كبيرة من قاعات عرض الفنون.