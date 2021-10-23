نشرة الشروق الاقتصادية ليوم السبت: ضريبة الأرباح الرأسمالية أكثر عدلا من الدمغة

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم السبت 23 أكتوبر 2021

وزير قطاع الأعمال: ضريبة الأرباح الرأسمالية أكثر عدلا من التمغة

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه لم يتراجع عن موقفه بشأن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، وأنه يراها أكثر عدلا من رسوم التمغة (الدمغة)، مثل الحال قبل 6 سنوات.

وأضاف على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت، أنه كونه أصبح وزيرا، لا يغير من وجهة نظره بشأن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية.

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شعبة الأرز: 200 جنيه انخفاضا في الطن.. والمخزون يكفى حتى سبتمبر 2022

أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، توافر الأرز بكميات كبيرة فى الأسواق، مشيرا إلى انخفاض سعره بما يتراوح بين 100 جنيه إلى 200 جنيه لكل طن.

وأرجع شحاته، سبب انخفاض الأسعار إلى اكتفاء ما يقرب من 30‎% من سكان مصر لتخزين استهلاكهم على مدار العام، وذلك حسب العادات والتقاليد للأسرة المصرية.

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غدا بدء صرف رواتب العاملين بالدولة ولمدة ثلاثة أيام

يبداء غدا صرف رواتب العاملين بالدولة وعلى مدار 3 أيام من الغد وحتى الثلاثاء 26 أكتوبر، وذلك بحسب بيان سابق لوزارة المالية ووفقا لوزارة المالية من المقرر غدا صرف رواتب العاملين في 33 وزارة وهيئة.

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غرفة الصناعات الغذائية تبحث مع منصة علي بابا فرص الترويج للمنتجات المصرية في 200 دولة

بحثت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات مع مسئولي المنصة والموقع الإلكتروني علي بابا دوت كوم، فرص الترويج والتسويق للمنتجات المصرية وسبل دعم منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من الأعضاء للنفاذ إلى نحو 200 دولة حول العالم.

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الجمارك: 50 ألف مصدر أجنبى و11 ألف مستورد مصرى انضموا إلى منظومة «ACI»

استعرض الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، خلال الندوة التى عقدت على هامش زيارته إلى موسكو، التجربة المصرية فى تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، موجهًا رسالة محفزة إلى مجتمع الأعمال الدولى بأن منظومة الإدارة الجمركية فى مصر تشهد أكبر ثورة تطوير فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وزيرة الصناعة: أعداد زائري الجناح المصري باكسبو 2020 بدبي يتجاوز 115 ألف زائر

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن الجناح المصري المشارك بفعاليات اكسبو 2020 دبي لا يزال يجذب المزيد من زوار الإكسبو.. حيث استقبل الجناح منذ الافتتاح وحتى اليوم ما يزيد على 115 ألف زائر.

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الضرائب: حريصون على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي وخاصة الجهاز المصرفي

قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بضرورة وجود تعاون مستمر مثمر وبناء علاقات طيبة بين مصلحة الضرائب المصرية والقطاع المصرفى، فالمصلحة تحرص على مد جسور الثقة مع كل أطراف المجتمع الضريبي وبخاصة الجهاز المصرفي، الذي يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع، بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني، جاء ذلك وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم.

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وزيرة التخطيط: تراجع معدلات الفقر إلى 29.7% خلال 2019-2020

كشفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تراجع معدلات الفقر إلى 29.7% في 2019-2020، مقارنة بـ32.5% في 2017-2018، لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وذلك نتيجة لزيادة الاستثمار العام في رأس المال البشري وتوفير الخدمات الأساسية، مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية، وضمن الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، بحسب بيان للوزارة اليوم.

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استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 782 جنيها

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت، مع إغلاق التداول فى البورصات العالمية، فقد سجل عيار 21 الأكثر تداولا 782 جنيها، وفقا لنادى نجيب سكرتير عام لشعبة المشغولات الذهبية السابق وبحسب نجيب، سجل عيار 24 نحو 892 جنيها، بينما سجل عيار 18 نحو 670 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6296 جنيها.

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