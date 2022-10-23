بريطانيا: ريشي سوناك يعلن ترشحه لرئاسة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء

أعلن وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك، اليوم الأحد، رسميا اعتزامه الترشح لرئاسة حزب المحافظين ورئاسة وزراء البلاد، وذلك في أعقاب استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس على خلفية الأزمات الاقتصادية.

وذكر سوناك - في بيان أوردته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - أنه يرغب في المساعدة في قيادة اقتصاد البلاد للخروج من أكثر الأوقات تأزما، بالإضافة إلى توحيد الحزب.

ولفت إلى أنه لديه تاريخ من النجاح والاحترافية والمحاسبة، وأنه سيعمل بلا كلل لإنجاز المهمة، مطالبا أعضاء الحزب بمنحه الفرصة لحل المشكلات وقيادة الحزب والبلاد حتى الانتخابات العامة المقبلة.

يذكر أن ريشي سوناك خسر المنصب بفارق ضئيل أمام رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في الانتخابات التي أجريت قبل ستة أسابيع.