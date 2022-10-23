مقتل ممرضتين بإطلاق نار في مستشفى بولاية تكساس الأمريكية

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أفادت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن الشرطة والدوائر الطبية بمقتل ممرضتين في حادثة إطلاق نار بمستشفى في دالاس، بولاية تكساس.

وبحسب القناة، فإن المشتبه به البالغ من العمر 30 عاما، أصيب أثناء الاعتقال، وتم نقله إلى مستشفى آخر.

ووفقا لمصادر عثرت الشرطة على ممرضتين توفيتا جراء الإصابة بطلقات نارية بالقرب من قسم الولادة في المستشفى.

وفي تفاصيل الحادث، أطلق ضابط شرطة النظام الصحي النار وأصاب المشتبه به عقب حادثة إطلاق النار.

وتقول شرطة دالاس إن المشتبه به كان قد أفرج عنه إفراجا مشروطا بعد اتهامه بالسطو، وكان يحمل جهاز تحديد المكان على كاحله وقت إطلاق النار.

وتجري الشرطة تحقيقا في الحادث.