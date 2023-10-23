 كتائب القسام تستهدف مقر قيادة فرقة سيناء التابعة لجيش الاحتلال بطائرة مسيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كتائب القسام تستهدف مقر قيادة فرقة سيناء التابعة لجيش الاحتلال بطائرة مسيرة

وكالات
نشر في: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 3:56 م | آخر تحديث: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 3:56 م

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، عن استهداف قاعدتين لجيش الاحتلال، في جنوب فلسطين المحتلة، بطائرتين مسيرتين.

وبحسب ما نشرته شبكة «قدس» الإخبارية، قالت الكتائب في بلاغ عسكري، إن طائرة مسيرة انتحارية من طراز «زواري» استهدفت السرب «107/ فرسان الذيل البرتقالي» التابع لسلاح الجو في جيش الاحتلال، في قاعدة «حتسريم»، جنوب فلسطين المحتلة.

وأضافت أن الطائرة الأخرى استهدفت مقر قيادة «فرقة سيناء» في جيش الاحتلال، المتواجد في قاعدة «تسيلم» العسكرية.

يأتي ذلك فيما تواصل طائرات الاحتلال غاراتها العنيفة على قطاع غزة لليوم السابع عشر على التوالي.

‏وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال أطلق تحذيرا من اختراق طائرة استطلاع للمقاومة الفلسطينية الأجواء، باتجاه الأراضي المحتلة.


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