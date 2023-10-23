وجه أبطال العملية البحرية "إيلات"، ونجوم الفيلم أثناء حلولهم ضيوفا على الإعلامى عمرو الليثى، فى برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة " الحياة" رسالة إلى أهالى غزة منددين بالحرب والعدوان الغاشم على غزة.

قال اللواء نبيل عبد الوهاب أحد أبطال عملية إيلات : "ما يحدث فى غزة استمرار لانتهاكات إسرائيل منذ ٤٨".

وتابع اللواء عمر عز الدين: "يسعون إلى مشروع الشرق الأوسط الجديد ونحن نقف ضد هذا المشروع وهما يسعون إلى تهجير أهالى غزة إلى حدود سيناء وهذا لم ولن يحدث ونحن نقف مع الرئيس فى سياسته".

ومن جانبه قال الفنان محمد عبد الجواد أحد أبطال فيلم الطريق إلى إيلات: "رفض ما يحدث ونحن نسير إلى الهرب الأخيرة وإلى زوالهم"، وقال الفنان هانى كمال: "إسرائيل لا تحترم المعاهدات ولا عهد ولا دين لهم وأنت تدعم القيادة السياسية أن تتخذ ما تراه مناسبا".