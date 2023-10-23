 إخلاء مبان في مدينة ألمانية بعد تهديد بوجود قنبلة تستهدف القناة الثانية في التلفزيون الألماني - بوابة الشروق
الإثنين 23 أكتوبر 2023 1:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إخلاء مبان في مدينة ألمانية بعد تهديد بوجود قنبلة تستهدف القناة الثانية في التلفزيون الألماني

ماينتس - د ب أ
نشر في: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 1:09 م | آخر تحديث: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 1:09 م

أخلت السلطات الألمانية العديد من المباني في مدينة ماينتس غربي ألمانيا بعد تهديد بوجود قنبلة تستهدف القناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف).

وقالت الشرطة في ماينتس إنها تلقت التهديد صباح اليوم الاثنين، مضيفة أنه من أجل ضمان سلامة الموظفين وغيرهم من الأشخاص في الموقع في حي ليرشنبيرج، تم إخلاء العديد من المباني.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن خبراء من مكتب الشرطة الجنائية بولاية راينلاند-بفالتس ومدربي كلاب بوليسية مدربة على استكشاف المتفجرات متواجدون في الموقع.

وبعد ذلك أصدرت السلطات إنهاء للتحذير، وتمكن نحو 600 موظف من العودة إلى مواقع عملهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك