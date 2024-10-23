الشناوي: لا ننشغل بالأزمات قبل مواجهة الزمالك

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي أن الفريق لا ينشغل بالأزمات قبل مواجهة الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال محمد الشناوي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الزمالك: "الأهلي استعد جيدًا لمواجهة الزمالك.. مباريات القمة دائمًا ما تكون صعبة وحافلة بالندية".

وأضاف: "اللاعبون لديهم تركيز شديد ورغبة كبيرة في تحقيق الفوز، والأهلي يحترم جميع المنافسين، ويتعامل مع جميع المباريات بجدية تامة، واللاعبون في قمة الالتزام والتركيز قبل مواجهة الغد".

وتابع: "نعلم مدى أهمية مباراة الزمالك، ومواجهة الزمالك دائمًا تكون مختلفة، ونتمنى العودة بالكأس إلى القاهرة.. ورسالتي للجماهير التواجد بكثافة والتشجيع بحماس، فجميع اللاعبين لديهم رغبة قوية لتحقيق الفوز والعودة بالكأس".

وأكمل: "السوبر الإفريقي؟ لقد أصبحت هذه المواجهة من الماضي، ونحن ننظر دائمًا للأمام، ونحاول التركيز، ونعطي كل فريق حجمه".

وأتم محمد الشناوي تصريحاته قائلًا: "لا نركز على الأزمات قبل مواجهة الزمالك، الجميع يعرف نظام النادي الأهلي، ولا يوجد أحد يخرج عن هذا النص".

ويواجه النادي الأهلي فريق الزمالك مساء غدًا الخميس، على ملعب محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.