ارتفاع أرباح بيكر هيوز للخدمات النفطية خلال الربع الثالث

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة الخدمات النفطية الأمريكية بيكر هيوز كومباني ارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تجاوز توقعات محللي وول ستريت.

وقالت الشركة إن أرباحها ربع السنوية بلغت 766 مليون دولار بما يعادل 77ر0 دولار للسهم مقابل 518 مليون دولار بما يعادل 51ر0 دولار للسهم خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الثالث بعد استبعاد البنود الخاصة 666 مليون دولار بما يعادل 67ر0 دولار للسهم، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا بمعدل 61ر0 دولار للسهم.

وقالت الشركة الأمريكية إن إيراداتها ربع السنوية زادت بنسبة 4% سنويا إلى 908ر6 مليار دولار مقابل 641ر6 مليار دولار في العام الماضي.