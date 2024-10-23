 برنامج حكومي في فرجينيا يثير جدلا بعد إلغاء تسجيل مئات الناخبين قبل الانتخابات - بوابة الشروق
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برنامج حكومي في فرجينيا يثير جدلا بعد إلغاء تسجيل مئات الناخبين قبل الانتخابات

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 10:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 10:57 م

ألغت السلطات في ولاية فرجينيا الأمريكية تسجيل أكثر من 1600 ناخب من سكان الولاية منذ أغسطس بموجب برنامج حكومي تقول وزارة العدل وجماعات ضغط إنه غير قانوني.

وتم الكشف عن نطاق إلغاء التسجيل لأول مرة هذا الأسبوع بعدما أمر قاض اتحادي الولاية بالكشف عن الرقم في إطار دعوى قضائية اتحادية.

وتقول وزارة العدل في دعوى قضائية إن فرجينيا تنتهك القانون الاتحادي من خلال إلغاء تسجيل أشخاص تزعم أنهم غير مواطنين بشكل منهجي من قوائم الناخبين خلال "فترة الهدوء" التي تبلغ مدتها 90 يوما قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

وتم تحديد فترة الهدوء للتأكد من ألا تؤدي أخطاء غير مقصودة إلى حرمان ناخبين شرعيين من حقهم في التصويت قبل الانتخابات دون فرصة لتصحيح الخطأ.


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