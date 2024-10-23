وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة إلى المسؤولين عن المنظومة الكروية في مصر، مطالبًا بضرورة تطبيق القوانين واللوائح بكل حزم وحسم أمام كافة الأندية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه على «أون سبورت إف إم»: «مينفعش يبقى عندي تقارير يتم البت فيها بعد 6 شهور، وكله على حسب الهوى، لو عندك حاجة لازم تعرضها وخد قرار».

وأضاف: «أتمنى في اللوائح اللي بتتحط دلوقتي، تقول في حالة عرض موضوع على أي لجنة ولتكن الانضباط مثلا، يتم وضع مدة ولتكن حد أقصى 3 أسابيع لاتخاذ القرار».

وأكمل شوبير: «يعني أية القرارات تقعد 6 و7 شهور، لو كان عندنا قرارات صارمة مكنش موضوع الشحات والشيبي كان راح النيابة والمحاكم، ومكنش الموضوعات اللي مبعوتة من 5 شهور لا زالت مستمرة حتى الآن».

وزاد: «الافاضل اللي ماسكين في لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، لما كانو في القضاء المصري ومناصب كبيرة، وكان بيتعرض عليهم قضايا عديدة، ولكن اليوم في اتحاد الكرة عندك كام قضية تقريبا معندكش ف أية سبب التأخير».

واستطرد: «القضية بتاعت مؤمن زكريا اتحكم فيها امبارح، زي مشوفنا جلسة واتنين والتالتة كان حكم، أنهي أصعب بقى يا جماعة، أما في الرياضة كل حاجة عديها ومعلش، مفيش حاجة اسمها عديها ومعلش.

وأتم شوبير حديثه قائلًا: «المشكلة عندنا في الرياضة أن القانون أحيانا بيغيب وأحيانا بيغيب، والقانون مفروض ميبقاش في وزير ولا أي شخص».